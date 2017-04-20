強國學校頒禁令 住宿生叫外賣被抓斷電3天

中國大連財經學院禁止住宿生叫外賣，還鼓勵學生檢舉。（圖擷取自《遼寧晚報》微博）

2017-04-20 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕管很大！中國遼寧省大連市的大連財經學院，疑因訂餐量大、垃圾成堆，造成校方極大負擔，遂於18日頒布禁令，要求住宿生不得向校外店家訂餐外送，若查獲寢室將被斷電3天，還鼓勵學生檢舉！

綜合中媒報導，昨有1份大連財經學院的餐飲、公寓管理中心發出的聯名公告，於中國網路上瘋傳，引起熱烈討論。內文提到，「從即日起，各公寓如發現訂、送餐的同學，將給予該同學寢室斷電3日；如有同學舉報訂餐送餐情況，一經查實併將對商家進行處罰後，給予該同學500元（約新台幣2200元）獎勵；文末還特別註明，「我們絕不會洩漏舉報者信息」。

報導指出，該校學生聞言超不爽，大罵「牛逼的規定」，直指學餐就只有4個，但在校生卻有1萬1000多人，每到尖峰時段根本沒位子坐，想叫外賣回宿舍吃卻不行，吐槽獎懲措施不只不合理，還很噁心；也有人表示，學校作法雖有缺失，但我們也要反省，「自己的垃圾自己處理」；還有人指出，校方發的通知裡，並無提供檢舉專線，可能只是要嚇唬鄰近的商家罷了；另有人調侃，同學間可以「互相舉報發家致富」，說不定還沒出社會就先賺到人生「第一桶金！」