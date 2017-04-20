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埃及考古重大發現 3500年前木乃伊現身

學者們在埃及盧克索附近挖掘到有3500年歷史的貴族墓，有雕像、面具、石棺以及木乃伊。（歐新社）

2017-04-20  10:58

〔即時新聞／綜合報導〕埃及考古學家近日有重大發現，學者們在埃及盧克索附近挖掘到有3500年歷史的貴族墓，有雕像、面具、棺木以及木乃伊。

外媒報導，學者們推測該墓主人是一名埃及新王國（New Kingdom）時期的法官，時代約在西元前1500年至1000年之間。墓穴中有庭院、大廳、走道和房間，房間內則有雕像、面具和10個顏色保存良好的棺木。學者們也發現8個木乃伊，另還有房間尚未開挖完成。

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  • 墓中文物藏量豐富。（法新社）

    墓中文物藏量豐富。（法新社）

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