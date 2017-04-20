委內瑞拉反政府抗爭 2人頭部中彈死亡
2017-04-20 10:58
委內瑞拉首都卡拉卡斯發生大規模反政府抗議，有2人頭部中彈身亡。（資料照，美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉民眾在首都卡拉卡斯（Caracas）發起「示威之母」大規模抗議，不滿經濟低迷，及總統馬杜羅（Nicolas Maduro）獨裁，要求他下台，抗議期間有2人不幸頭部中彈死亡。美國對當地局勢表示憂慮，與美洲國家組織溝通，向委內瑞拉表達關注。
綜合外媒報導，在委內瑞拉首都卡拉卡斯，一名17歲學生只是路過抗議活動地點，並沒有參與示威，卻不幸遭子彈射中頭部身亡。數小時後在委內瑞拉西部塔奇拉州（Tachira），一名20多歲女大學生離開示威人群時也遭人開槍，頭部中彈死亡。
委內瑞拉總統馬杜羅形容示威是由美國在背後策劃的「政變」，已派遣軍隊驅趕街上的示威者，並向支持自己的民兵組織派發槍支，呼籲支持者上街集會。
當地電視台畫面顯示，穿著紅衫的政府支持者在集會中表明「要保家衛國」。不過，支持政府的群眾數量，遠遠不及在委內瑞拉全國各地、數以萬計的反政府示威者。委內瑞拉反對派也已表明，將在之後的時間繼續舉行示威抗爭，委國局勢恐怕會進一步惡化。
成千上萬的委內瑞拉人民在首都卡拉卡斯和其他數個城市發起抗議行動。（法新社）
委內瑞拉人民上街頭進行反政府示威活動。（路透）
委內瑞拉人民上街頭進行反政府示威活動。（路透）
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