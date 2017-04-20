禁韓令無效？中國人網購韓貨爆新高

2017-04-20 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕為報復南韓部署薩德飛彈，中國祭出「禁韓令」，不止取消赴中表演藝人活動，也將輸中的大量韓國化妝品屯在海關，不過，根據最新發布的數據顯示，中國網購韓貨佔比加速，跨境電商天貓國際進口韓貨比達13.6%。

《韓聯社》報導，大韓貿易投資振興公社（KOTRA）北京代表處發布的數據，天貓國際進口產品中，佔比第一的日本貨19.3%、第二名是美國貨18.3%、第三名是韓貨13.6%，其中，最受中國人喜愛的產品分別是化粧品、服裝、減肥用品、女性用品等。

據報導，中國可能在明年起提高跨境網購的門檻，但韓企已在做因應準備。