無懼F-22驅趕 俄轟炸機1天內2進2出美防空識別區

2017-04-20 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯兩架轟炸機在美國時間週一飛入美阿拉斯加防空識別區，美軍隨即派出2架戰鬥機驅趕。但不到24小時，又有2架俄轟炸機再度飛入同樣地區，宣示意味濃厚。

根據《CNN》報導，俄羅斯2架TU-95熊式戰略轟炸機，在週一飛入阿拉斯加防空識別區，美派出2架F-22戰鬥機，在距離科迪亞克島約100英哩處進行驅趕。

美國防官員指出，不到24小時，2架TU-95又再度飛入阿拉斯加防空識別區，一度距離海岸約36海浬處。這樣的行動也使得美國E-3空中預警機受到干擾，但尚不知是否為與週一相同的2架轟炸機。