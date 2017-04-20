| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 國際

大秀「性感胸器」 瑜伽正妹自拍爆紅！

南韓的「瑜珈正妹」seulmin的自拍辣照引起網友注意。（圖截自Seulmin IG）

2017-04-20  12:14

〔即時新聞／綜合報導〕愛做瑜伽運動的女生，優美的身材線條總會讓人多看幾眼。日前一名來自南韓的「瑜珈正妹」seulmin的自拍照引起網友注意，並不是因為她做了「高難度的瑜珈動作」，而是她擁有漂亮的臉蛋跟「前凸後翹」性感身材，seulmin上傳社群網站的辣照也引起網友們的熱烈討論。

據中國《騰訊體育網站》報導，獲網友熱捧的seulmin，被中國網友稱為「瑜珈女神」，經常在自己Instagram秀出「傲人上圍」的辣照，雖然不是放上大露酥胸的性感照，但穿著瑜珈運動的緊身褲，配上素色上衣，把她凹凸有致的身材都凸顯的一清二楚，讓男網友們都快「凍未條」。

喜愛做瑜珈運動的seulmin常常在網路上分享做瑜珈時的辣照，Seulmin偏好緊身上衣及各式顏色緊身褲的搭配，豐滿上圍與身材曲線一覽無遺，雖然不到「超模」般的纖瘦，但仍讓南韓、中國和台灣的網友都快流鼻血了。

seulmin常常在Instagram秀出「傲人上圍」的辣照。（圖截自Seulmin IG）

seulmin擁有豐滿上圍與優美的身材曲線。（圖截自Seulmin IG）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 正妹 瑜珈 美女 胸器 自拍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：大秀「性感胸器」 瑜伽正妹自拍爆紅！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.