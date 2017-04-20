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大秀「性感胸器」 瑜伽正妹自拍爆紅！
2017-04-20 12:14
南韓的「瑜珈正妹」seulmin的自拍辣照引起網友注意。（圖截自Seulmin IG）
〔即時新聞／綜合報導〕愛做瑜伽運動的女生，優美的身材線條總會讓人多看幾眼。日前一名來自南韓的「瑜珈正妹」seulmin的自拍照引起網友注意，並不是因為她做了「高難度的瑜珈動作」，而是她擁有漂亮的臉蛋跟「前凸後翹」性感身材，seulmin上傳社群網站的辣照也引起網友們的熱烈討論。
據中國《騰訊體育網站》報導，獲網友熱捧的seulmin，被中國網友稱為「瑜珈女神」，經常在自己Instagram秀出「傲人上圍」的辣照，雖然不是放上大露酥胸的性感照，但穿著瑜珈運動的緊身褲，配上素色上衣，把她凹凸有致的身材都凸顯的一清二楚，讓男網友們都快「凍未條」。
喜愛做瑜珈運動的seulmin常常在網路上分享做瑜珈時的辣照，Seulmin偏好緊身上衣及各式顏色緊身褲的搭配，豐滿上圍與身材曲線一覽無遺，雖然不到「超模」般的纖瘦，但仍讓南韓、中國和台灣的網友都快流鼻血了。
seulmin常常在Instagram秀出「傲人上圍」的辣照。（圖截自Seulmin IG）
seulmin擁有豐滿上圍與優美的身材曲線。（圖截自Seulmin IG）
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