「陰道冰棒」不能吃 卻讓新手媽媽拍手叫好

2017-04-20 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕你有聽過陰道冰棒（vagina ice pops）嗎？一般人剛開始聽到這個詞，可能會覺得很詭異，「蛤？冰棒還有出陰道口味喔？」、「直接將冰棒插進陰道嗎？」不過，實際上它是用來放在新手媽媽們的會陰或外陰部，減緩分娩後的疼痛難耐！

綜合外媒報導，許多媽媽生產後，陰道會感到有點腫脹、疼痛，國外就有一家婦產科醫院，突發奇想自創「陰道冰棒」，將保險套裝滿水後，放進冰箱冷凍，媽媽們若有需要，可以請家人去裝滿冷凍保險套的冰箱拿一個來用，減緩她們下體的不適。

新手爸爸萬利斯（Martin Wanless）表示，「陰道冰棒」對他老婆產後生活，出現了「革命性影響」，直指冰棒的形狀、冷凍感，對於她產後的脹痛，有很好的舒緩效果，他也提醒，拿給媽媽用之前，記得外層要先用毛巾包裹住，以免凍傷。

婦產科醫師比格斯吉爾（Andrew Pickersgill）、助產士佩姬（Katie Page），以及使用過的媽媽們，都紛紛大讚，「這項發明真是陰道的好朋友！」直呼「不推薦真對不起自己！」