美名主播涉嫌性騷5女 遭福斯新聞解僱

美國福斯新聞（Fox News）王牌男主播歐萊利（Bill O'Reilly），因為涉嫌性騷擾，遭福斯解雇。（路透資料照）

2017-04-20 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國福斯新聞（Fox News）王牌男主播歐萊利（Bill O'Reilly），日前被美國媒體披露涉嫌性騷擾，並支付遭性騷擾女性封口費。日前福斯公司宣布，將終止與歐萊利的合作關係。

美國《紐約時報》4月1日揭露，15年間歐萊利陸續性騷擾5名女子，她們是曾為他工作或上過他節目的嘉賓。歐萊利和福斯公司為此共支付1300萬美元（約3億9千萬）的封口費。

綜合媒體報導，福斯新聞母公司21世紀福斯公司（21st Century Fox）19日宣布，因歐萊利涉嫌性騷擾案，終止與他的合約關係。21世紀福斯公司老闆梅鐸（Rupert Murdoch）表示，這是經過深思熟慮和廣泛洽詢所做出的決策，感謝歐萊利多年來為福斯所做的努力。

歐萊利表示，在福斯新聞工作超過20年，為創造出歷史上最成功的節目感到自豪，並稱這項沒有根據的指控，導致他與福斯終結關係，感到心碎。

歐萊利主持的《歐萊利實情》（O’Reilly Factor）是福斯新聞收視率最高的節目，去年為福斯帶來1.47億美元（約新台幣44.7億元）的廣告收入。