| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嗆同歸於盡！丈夫開小貨車撞妻兒 妻子當場亡
 首頁 > 國際

美名主播涉嫌性騷5女 遭福斯新聞解僱

美國福斯新聞（Fox News）王牌男主播歐萊利（Bill O'Reilly），因為涉嫌性騷擾，遭福斯解雇。（路透資料照）

2017-04-20  09:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國福斯新聞（Fox News）王牌男主播歐萊利（Bill O'Reilly），日前被美國媒體披露涉嫌性騷擾，並支付遭性騷擾女性封口費。日前福斯公司宣布，將終止與歐萊利的合作關係。

美國《紐約時報》4月1日揭露，15年間歐萊利陸續性騷擾5名女子，她們是曾為他工作或上過他節目的嘉賓。歐萊利和福斯公司為此共支付1300萬美元（約3億9千萬）的封口費。

綜合媒體報導，福斯新聞母公司21世紀福斯公司（21st Century Fox）19日宣布，因歐萊利涉嫌性騷擾案，終止與他的合約關係。21世紀福斯公司老闆梅鐸（Rupert Murdoch）表示，這是經過深思熟慮和廣泛洽詢所做出的決策，感謝歐萊利多年來為福斯所做的努力。

歐萊利表示，在福斯新聞工作超過20年，為創造出歷史上最成功的節目感到自豪，並稱這項沒有根據的指控，導致他與福斯終結關係，感到心碎。

歐萊利主持的《歐萊利實情》（O’Reilly Factor）是福斯新聞收視率最高的節目，去年為福斯帶來1.47億美元（約新台幣44.7億元）的廣告收入。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性騷擾 歐萊利 福斯 福斯新聞
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：美名主播涉嫌性騷5女 遭福斯新聞解僱


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.