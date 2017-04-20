擁11國護照「核爆級」爆料 中國對他發布「紅色通緝令」

富豪郭文貴被中國發布「紅色通緝令」，全球追緝。（圖擷取自網路）

2017-04-20 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國滯美富豪郭文貴經常在網上及媒體爆料，且越爆越大，被牽扯的貪官層級、貪腐內容範圍已經讓北京政府列為「頭痛人物」，被稱為是核爆級爆料人物，不過，他不止是有錢的富豪，更擁有11國護照，要抓他並不容易，中國外交部證實，已對他發出紅色通緝令，展開全球追緝。

綜合媒體報導，郭文貴被稱為「隱秘大鱷」，在他的爆料下，據傳包括證監會前主席項俊波、前國家安全部原副部長馬建、前河北省委原政法委書記張越等落馬高官，都跟他有關，而北大方正原總裁李友被判刑入獄及遭罰鉅款，則是他具名檢舉；最近更爆料，中國公安部常務副部長傅政華打著習近平、王岐山的旗號濫權、是個巨貪。

郭文貴在2013年12月因行賄馬建而遭約談，之後從香港逃亡美國，並把他在中國的政商關係大加爆料。