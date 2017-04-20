新發現！太陽系外「超級地球」 具孕育生命條件

天文學家發現一顆太陽系外的類地行星，具備生命所需條件。（美聯社）

2017-04-20 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕天文學家發現一顆太陽系外的類地行星，具備生命所需條件，不太熱、也不太冷，距離地球也不太遠，約40光年的距離。

根據《美聯社》報導，哈佛大學天文學教授夏邦諾（David Charbonneau）表示，這顆行星LHS 1140B，處於宜居帶（Goldilocks zone）上，具有多岩石，並能接收到足夠的光線，產生讓液態水存在的溫度。夏邦諾認為，若是能從當中發現氧和碳，就能代表該行星有生命的跡象。

夏邦諾說，LHS 1140B是第一個被被肯定的多岩石行星，由於這顆行星體積比起地球更大，被稱作「超級地球」。LHS 1140B比地球直徑寬40%，但它的質量是地球的6.6倍，引力則是地球的3倍。夏邦諾解釋，在地球一名167磅（約75公斤）的人，在行星LHS 1140B就會變成變成500磅（約226公斤）。

報導提到，行星LHS 1140B是人類不到1年內的時間，發現的第五顆宜居行星，且有適合生命存在的條件。目前天文學家已經發現了太陽系外超過3600顆行星，其中有52顆宜居行星。

相關連結請見：