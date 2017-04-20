美軍指韓媒亂報 尼米茲號否認下週抵朝鮮半島

美國航空母艦尼米茲號。（圖擷取自USS Nimitz臉書）

2017-04-20 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕日前南韓媒體媒體報導，美國航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）、雷根號（USS Ronald Reagan）與尼米茲號（USS Nimitz）3個戰鬥群，將會師朝鮮半島。但尼米茲號的官員表示，指南韓媒體是錯誤報導，航母戰鬥群仍在南加州海域訓練。

美軍航母尼米茲號公共事務官員莫里森（Ensign Meagan Morrison）表示，最近有來自《韓聯社》及其他南韓媒體的消息，錯誤陳述尼米茲號戰鬥群將前往日本海及朝鮮半島海域，並在下週與其他2個航母戰鬥群舉行聯合演習，「這項消息是假的。」

莫里森說，目前正在南加州海岸進行訓練，準備新的部署任務。公開消息指出，尼米茲號從4月下旬開始在南加州聖地牙哥（San Diego）附近海域進行訓練，並前往太平洋地區，但可能不會駛向朝鮮半島。