陸富豪郭文貴頻爆料 網路當紅北京頭痛

2017-04-20 04:36

〔中央社〕中國滯美富豪郭文貴近期在媒體與社群網站，就大陸高官貪腐內幕頻頻爆料。郭文貴成為「網紅」之際，也成了北京的頭痛人物。

郭文貴是何許人也，能夠取代前中共中央辦公廳主任令計劃滯美的胞弟令完成，成為北京在美國追捕的頭號人物，並透過國際刑警組織發出「紅色通緝令」。

草根出身的郭文貴是北京政泉控股實際負責人，因涉及行賄前中國國家安全部副部長馬建，在2013年12月被中共中央紀律委員會約談後，經香港逃亡，長期滯留美國。

相對於美國媒體報導，攜出大量中南海機密赴美，受美方情報機構保護，行蹤成謎的令完成，郭文貴算是小咖。

不過郭文貴長期在美爆料，近期因中國國家主席習近平訪美，郭文貴爆料升級，成為「紐約時報」（New York Times）頭條，並聲稱是海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的會員，有機會在會所與習近平碰面，一時間成為「網紅」。

郭文貴活躍於社群網站推特（Twitter）和臉書（Facebook），公布個人聯絡方式。他不時張貼室內健身的錄影、照片與推文，以及案件起訴書，吸引數萬網友跟隨。

紐時形容，俄羅斯在國產私有化過程中產生億萬富豪，富豪和當權者發生衝突。在中國，富豪越來越多，但大亨們對政商關係一向守口如瓶。郭文貴因商業交易權鬥失勢，讓他和中共退休高官賀國強的親戚成了死敵，讓情況改觀。