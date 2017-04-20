大選假新聞滿天飛 法媒查證戮破

2017-04-20 02:36

〔中央社〕法國總統大選期間，假新聞或錯誤引據隨處可見，法國媒體各自推出釐清謠言的專區替民眾「消毒」，更進一步彼此合作，打造交叉查證平台，防範讀者受假新聞愚弄。

法國大選將於4月23日及5月7日舉辦兩輪投票，隨著投票日逼近，網路流傳的假新聞有增無減，候選人自己有時也會引用錯誤的數字或消息。

社群網站巨擘臉書（Facebook）近日宣布刪除3萬個在法國的假帳號，這些帳號專門散播假消息和垃圾訊息；候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）、費雍（Francois Fillon）等人的競選網站也都有「消毒」專區，專門澄清假消息。

假新聞的來源常包括特定利益團體或激進份子的部落格和社群網絡帳號，這類訊息內容半真半假，很容易騙過讀者，進而加深偏見、影響選民決定。

部分法國媒體有記者專門查證可疑新聞，做出正確報導，如世界報（Le Monde）的「解碼器」（Decodeurs）或解放報（Liberation）的「解毒」（Desintox）專欄，查證的目標不只有假新聞，還有政治人物有意或無意的引用失據。

但假新聞數量漸多，媒體無法一一查證，因此世界報嘗試推出名為「Decodex」的新聞查核平台，類似搜尋引擎，供民眾查詢一個網站的可信度。

舉例來說，輸入「Gorafi」這個網站，「Decodex」會說明這是一個成立於2012年、仿效法國媒體的諷刺網站，並非以傳播真實訊息為目的，不可盡信。

這個平台推出後不乏批評，有人認為評價網站可信度的方式過於武斷；也有人質疑，把某些網站評為不可信，或許會刻意引導民眾認同某些立場；更無法回避的問題是，由「Decodex」來評價網站可信度，那麼誰來審視「Decodex」本身的可信度？

另一種方式，是結合多家媒體之力，以交叉查證來打擊假新聞。

近40家法國媒體合作推出「交叉查核」（CrossCheck）平台，釐清網路上流傳與選舉有關的錯假消息、評論、圖片和影片，隨時更新。

例如，有部落格於4月中發出一篇文章，指稱「司法替費雍洗清嫌疑、媒體卻不報導」，多達2萬5000人在臉書分享，但經「交叉查核」平台查證為假消息。

費雍因涉及侵占公款而被列為司法正式調查對象，使得他的民意支持率大幅滑落，這篇部落格文章可能意在挽救費雍聲勢。

「交叉查核」平台澄清了這篇文章，用紅字標上「錯」和「操弄」字樣，並說明此案仍在調查中，費雍並未被「洗白」，文末還附上協助查證這則消息的媒體名單，共有7家。

散布一則假新聞只需要一名動機不純的匿名寫手，以及無數不負責任轉傳的網路使用者，卻要動用7家媒體之力予以澄清，而且也許無法觸及每個錯信假新聞的讀者，但這就是負責任的媒體捍衛讀者「知的權利」的天職。