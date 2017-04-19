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英國國會壓倒性通過 提前舉行大選

英相梅伊昨突然宣布提前舉行國會大選，今日便立即獲得國會支持通過。（路透）

2017-04-19  22:18

〔編譯周柏憲／綜合報導〕英國首相梅伊18日宣布提前原訂2020年的大選，讓她的盟友與反對者感到意外。梅伊今日（19）親上國會火線表示，在和歐盟談分手前，這場選舉是修復英國分裂的契機，希望獲得國會支持。

路透報導，梅伊在喧鬧的下議院表示，提前大選可避免在2年談判中最敏感的最終階段，面臨優先處理事項的紛爭。梅伊結束在下議院的訴求後，在650個議席中以522席的支持、13張反對票通過梅伊提出的提前大選計畫，輕鬆拿下勝利。

提前選舉須獲得國會650席中3分之2以上席次支持，投票結果遠遠超過434票門檻，在野黨工黨以及自由民主黨皆投下贊成票。梅伊說，英國此刻面鄰龐大的國家重要意義，「議會應該團結，而非分裂。」

根據美聯社，梅伊一直希望能在國會替她率領的保守黨取得絕大多數的席次，以助益她與歐盟的談判；支持脫歐的在野黨工黨與自由民主黨則樂見，有機會將他們的提出政策施展於民。

【22:45更新】

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