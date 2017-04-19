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崔順實之女上訴拒遣返 丹麥法院駁回請求

2017-04-19  21:27

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「閨密干政門」的關鍵人物崔順實之女鄭尤拉，拒絕被丹麥檢方遣返而提出上訴，丹麥法院今（19）日開庭審理，支持檢方將鄭尤拉引渡回南韓。

綜合外媒報導，丹麥檢方在3月決定遣返20歲的鄭尤拉，鄭隨後向丹麥奧爾堡地方法院提出上訴。法院今日開庭審理，由於鄭的律師早前離奇猝死，今天由一名刑法專家擔任辯護律師，與丹麥檢方展開辯論。

根據《路透》報導，法院維持鄭尤拉的遣返令，奧爾堡檢方發言人表示，法院支持檢察官將鄭尤拉引渡回南韓的決定。

《韓聯社》指出，有分析認為，即使法院駁回上訴請求，鄭尤拉早前已表明會繼續上訴至高等法院、最高法院等，因此不會立刻遭遣返，且鄭尤拉還有意向丹麥政府尋求政治庇護。

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  • 崔順實之女鄭尤拉（圖）拒絕被丹麥檢方遣返而提出上訟，丹麥法院今（19）日開庭審理，支持檢方將鄭尤拉引渡回南韓。（法新社）

    崔順實之女鄭尤拉（圖）拒絕被丹麥檢方遣返而提出上訟，丹麥法院今（19）日開庭審理，支持檢方將鄭尤拉引渡回南韓。（法新社）

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相關關鍵字： 丹麥 南韓 崔順實 朴槿惠 鄭尤拉 閨密干政
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