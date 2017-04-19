高僧圓寂做百日法會 火化前發現屍身不見了…

2017-04-19 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕一名泰國高僧於今年1月底時圓寂，原本打算在經過百日誦經法會後火化，但近日卻傳出存放在冰櫃的屍身竟不翼而飛，在僧袍底下只留下一堆枕頭。

外媒報導指出，在泰國東北部沙空那空省（色軍省）的一處佛寺的前方丈索蓬探瑪披哇高僧於今年1月27日圓寂，之後他的遺體被放在冰棺內，並由僧徒作法100天，原本是打算在本月22日進行火化。

但協助高僧料理後事的人近日要取出高僧的遺體並進行裝扮時，卻發現冰棺內已無遺體，在僧袍底下只留下一堆枕頭，讓眾人都感到十分驚訝。目前當地警方已對此展開調查。