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美3大航母集結朝鮮半島？ 僅卡爾文森號會去

今天傳出卡爾文森其實沒前往朝鮮半島，而是在澳洲進行演訓。（路透）

2017-04-19  21:15

〔即時新聞／綜合報導〕美軍傳出派航母卡爾文森號前往朝鮮半島，不過今天傳出卡爾文森號其實是在澳洲參加軍演，日前傳出美軍3艘核子動力航母將在朝鮮半島集結，現也傳出只有卡爾文森號會前往南韓。

美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，第一航母打擊群的指揮官柯爾比（James Kilby）今天表示，他們的部署延長了30天，卡爾文森號會趕往朝鮮半島。報導證實川普確實有下令第一航母打擊群前往朝鮮半島壓制北韓。

日前《韓聯社》等媒體報導，卡爾文森號、雷根號及尼米茲號，3艘美軍核子動力航母將在本月25日聚集在朝鮮半島海域。《星條旗報》則指出，雷根號正在進行保養，雖然已接近尾聲，但展開亞洲巡弋工作最快要到5月份。

至於傳出尼米茲號已在西太平洋，不過尼米茲號18日仍在南加州外海進行演習，並未移防西太平洋，目前也未宣布動向。

針對消息大搞烏龍，白宮官員今天則把問題推給國防部，強調美軍太平洋司令部宣布相關部署的時機不對，時序上有錯誤解讀，導致艦隊趕往北韓外海的錯誤消息。

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相關關鍵字： 北韓 卡爾文森 尼米茲號 朝鮮半島 航空母艦 雷根號
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