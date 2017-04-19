可長達1.55公尺 罕見「巨型鑿船蟲」菲律賓現蹤

科學家把巨型鑿船蟲給搖出來，可見一條粗長的黑色生物從管內滑出。（圖擷取自YouTube）

2017-04-19 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕來自美國、法國和菲律賓的科學家團隊，最近在菲律賓的民答那峨島（Mindanao）一處海灣內，發現了5條活的巨型鑿船蟲（Kuphus Polythalamia），這種罕見生物可長達1.55公尺、直徑可達6公分。

《BBC》報導，巨型鑿船蟲一直生活在一個硬殼內，頭部朝下伸進泥土，在泥土中尋找食物。雖然已知這種生物的存在多年，但在此之前，都沒有活體可供研究；雖然牠有個類似寄生蟲的名字，但巨型鑿船蟲和蛤、蚌同一類，為雙殼軟體動物。

根據《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究，這種「罕見而神秘的生物」，是人類目前已知存活時間最長的雙殼軟體動物。

影片畫面可見，科學家小心翼翼地將硬殼切開，把巨型鑿船蟲給搖出來，可見一條粗長的黑色生物從管內滑出。

報導稱，這種生物屬於鑿船蟲家族，其成員一般而言要小得多，牠們通常會鑽進腐木中蠶蝕木頭。而這條巨大的鑿船蟲獨特之處不僅僅在於體積，而是牠們會透過一種細菌，來吃泥土和海底沉澱物進食，所以牠的消化系統比其他鑿船蟲小得多。

另外，牠還會分泌某種物質，自己生成由碳酸鈣組成的管狀硬殼，還會生出個硬蓋遮蓋頭部，研究人員稱，當這種巨型鑿船蟲需要成長和鑽入泥土更深處時，便會分解吸收這個硬蓋。

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