川習會當日 伊凡卡品牌獲得中國商標權
2017-04-19 20:02
美國總統川普的千金伊凡卡，在白宮擔任總統助理，退出自創品牌經營權。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕縱使美國總統川普的千金伊凡卡退出自創品牌經營權，正在白宮西廂展開新的政治生涯，她的事業仍如日中天，除了在菲律賓、波多黎各和加拿大取得至少9項商標權外，伊凡卡在4月6日「川習會」鄰坐習近平共赴晚宴時，中國暫時授予伊凡卡公司3項品牌的商標權。
根據美聯社，中國政府在「川習會」當日暫時授予伊凡卡公司珠寶、包包、水療等3項品牌的商標權，讓伊凡卡的品牌在這個全世界第二大經濟體擁有品牌壟斷權。報導分析，身為總統千金和顧問的她難以迴避商業利益。
另據美國有線電視新聞網（CNN），伊凡卡公司的2個包包品牌，在今年2月20日及3月6日已取得中國的臨時商標權，也在中國握有16項完整註冊的商標。與此同時，中國也初步批准35個與川普集團（The Trump Organization）相關的商標權，包含礦業、建築、以及餐旅等事業體。
曾任美國前總統歐巴馬的倫理律師艾森（Norman Eisen）批評，伊凡卡及其夫婿與中國關係匪淺，「我不允許這種事」，「為了他們自己與國家，伊凡卡和庫希納應考慮避免干涉中國事務。」
伊凡卡品牌總裁科林（Abigail Klem）表示，公司必須申請商標註冊保護品牌，尤其是在「商標侵權猖獗的地區」。伊凡卡的律師戈立克（Jamie Gorelick）則說，伊凡卡並未參與商標申請，也早已將個人資產信託。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 周刊民調：滿意度超越花媽賴神！ 他成綠營新人氣王
- MLB》為何不挑戰無安打比賽？ 陳偉殷說分明
- 返母校公明國小 旅法小提琴家郭立功演奏天籟
- 立委、媒體遭追打 朝野立委促檢討立院維安
- 十指緊扣鮮肉壯男 鄧紫棋反應竟是...
- 兒子反串女裝同合照 徐薇認不出崩潰了
- （影音）蘇珮卿沒忘記餵奶 詹小櫟揪黃渤助陣
- 只放行藍委 反年改人士堵住出入口
- 台南新芽 籲議會透明化
- MLB》生涯最長紀錄 陳偉殷7局無安打光榮退場
- 尷尬！方媛爸嫁女太激動 對郭富城說「從小聽你歌長大」
- MLB》學不乖！ 海盜球星用禁藥挨罰80場球監
- SOD三天后合體！漆黑密閉拿一根玩嗨了
- 厭煩女明星都嫁富豪 安以軒曾無視百億尪
- 台藝大爆冒名官員上課 教育部：查明後嚴懲
- 足球》木蘭女足23日開戰 台中藍鯨找日本總仔拚冠軍
- 陳鏞基炸裂！中職史上第8500轟出爐（影音）
- 年改大戰 國民黨拖字訣 民進黨籲理性
- 小學生作業簿創意無限 網友：前途指日可待
- 馮迪索與巨石強森化敵為友！吵完答應繼續合拍《玩命》續集
- 中高層水氣通過北部 午後北台灣易有較大雨勢
- 小A辣婚紗照藏玄機 丁字褲現形辣到噴血
- 經濟成長率低於全球均值 主計總處：產業外移衝擊
- 違規停車又開車門害死騎士 賠590萬獲判緩刑
- 路易莎+小農 專屬點心誘味蕾
- 逃過死刑 謝依涵還不知判決結果
- 男遭性侵20年來增加60倍 九成是男男
- 斷頭自拍的玄機
- 陳彥廷X陳彥廷 設計180度反射鏡
- 石門水庫仍渴！旱象奇景「酋長石」完整重現
- 找按摩妹3P？ 教授不付錢挨控性侵
- MLB》杜維生涯首支滿貫砲 紅人大勝金鶯 （影音）
- 不只舒子晨 她們也慘淪家人搖錢樹！
- 醫病》糞便潛血陽性 醫師建議大腸鏡檢查防癌
- 台股收盤下跌106.62點 報9639.94點
- 謝依涵「可教化」判免死 反廢死：法官最需教化
- 中職》中信新領隊上工 劉志威：打造專心、用心、開心的環境
- 微思客》面對分裂的社會，仇恨言論不應該受限制嗎？
- Fed副主席費雪：減債恐慌不會重演
- 謝依涵案二審法官：希望她「用盡餘生贖罪」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川習會當日 伊凡卡品牌獲得中國商標權
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分