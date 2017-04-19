川習會當日 伊凡卡品牌獲得中國商標權

美國總統川普的千金伊凡卡，在白宮擔任總統助理，退出自創品牌經營權。（路透）

2017-04-19 20:02

〔編譯周柏憲／綜合報導〕縱使美國總統川普的千金伊凡卡退出自創品牌經營權，正在白宮西廂展開新的政治生涯，她的事業仍如日中天，除了在菲律賓、波多黎各和加拿大取得至少9項商標權外，伊凡卡在4月6日「川習會」鄰坐習近平共赴晚宴時，中國暫時授予伊凡卡公司3項品牌的商標權。

根據美聯社，中國政府在「川習會」當日暫時授予伊凡卡公司珠寶、包包、水療等3項品牌的商標權，讓伊凡卡的品牌在這個全世界第二大經濟體擁有品牌壟斷權。報導分析，身為總統千金和顧問的她難以迴避商業利益。

另據美國有線電視新聞網（CNN），伊凡卡公司的2個包包品牌，在今年2月20日及3月6日已取得中國的臨時商標權，也在中國握有16項完整註冊的商標。與此同時，中國也初步批准35個與川普集團（The Trump Organization）相關的商標權，包含礦業、建築、以及餐旅等事業體。

曾任美國前總統歐巴馬的倫理律師艾森（Norman Eisen）批評，伊凡卡及其夫婿與中國關係匪淺，「我不允許這種事」，「為了他們自己與國家，伊凡卡和庫希納應考慮避免干涉中國事務。」

伊凡卡品牌總裁科林（Abigail Klem）表示，公司必須申請商標註冊保護品牌，尤其是在「商標侵權猖獗的地區」。伊凡卡的律師戈立克（Jamie Gorelick）則說，伊凡卡並未參與商標申請，也早已將個人資產信託。