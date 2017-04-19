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才被判無罪4天 NFL前球星獄中上吊身亡

赫南德茲（右）為NFL愛國者隊前球星。（路透）

2017-04-19  20:01

〔即時新聞／綜合報導〕美式足球聯盟NFL愛國者隊前球星赫南德茲（Aaron Hernandez）2年前涉嫌殺害槍殺2人，被控一級謀殺入獄，上週五才被宣判無罪，不過今天（19日）卻被發現在獄中上吊身亡。

綜合媒體報導，27歲前球星赫南德茲被發現在獄中用床單上吊身亡，並試圖用各種物品堵住房門，3小時後被獄方發現，目前證實已死亡，麻州警方已介入調查。

報導指出，赫南德茲2012年涉嫌在波士頓一家夜店槍殺2人，被控2項一級謀殺罪名，他的友人布萊德利（Alexander Bradley）表示，赫南德茲認為2人先挑釁他，才會開槍。法院14日宣判赫南德茲無罪，今天卻發現他上吊身亡。

獄方發現後，立刻對赫南德茲進行急救，不過仍在當地時間清晨4點7分宣告死亡。

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  • 赫南德茲今天被發現在獄中上吊身亡。（法新社）

    赫南德茲今天被發現在獄中上吊身亡。（法新社）

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