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川普顧人怨 帶賽喬州國會議員補選

2017-04-19  19:37

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國喬治亞州第6國會選區18日舉行聯邦眾議員補選，年僅30歲、代表民主黨參選的歐塞夫，差一點就一舉拿下這個長年由共和黨把持的國會席次，震撼各界。由於歐塞夫的得票率並未過半，因此將在6月與第2高票的共和黨候選人韓德爾一決勝負。

該國會席次之所以出缺，是因為原本的聯邦眾議員普萊斯入閣出任衛生與公共服務部長，依規定必須進行補選。紐約時報報導，18日投票結果顯示，民主黨候選人歐塞夫以48.1%的得票率領先群倫，其次是共和黨候選人韓德爾（19.8%），另有3名共和黨候選人的得票率超過1%；由於沒有任何一名候選人的得票率超過當選門檻50%，前二高票的歐塞夫與韓德爾將於6月20日的第二輪投票中再度一較高下。

共和黨目前所掌握的國會眾議院的席次比民主黨多40多席，意即就算此一席次落入歐塞夫手中，也不會改變共和黨控制眾議院的事實；但歐塞夫拿下此一席次的象徵意義重大，因為喬治亞州第6選區向來是共和黨票倉，該國會席次過去數十年來也始終由共和黨人把持，變天形同民眾藉此發洩對川普的不滿。

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  • 美國喬治亞州第6國會選區、民主黨聯邦眾議員候選人歐塞夫，18日差一點在這個共和黨票倉的選區中勝出。（歐新社）

    美國喬治亞州第6國會選區、民主黨聯邦眾議員候選人歐塞夫，18日差一點在這個共和黨票倉的選區中勝出。（歐新社）

  • 喬治亞州第6國會選區、聯邦眾議員補選第2高票，是共和黨候選人韓德爾女士。（美聯社）

    喬治亞州第6國會選區、聯邦眾議員補選第2高票，是共和黨候選人韓德爾女士。（美聯社）

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