史料指出日軍強徵慰安婦 遭日本內閣官房否認

2017-04-19 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕日前日本國立公文書館（國家檔案館）向日本內閣官房提交19份共182件二戰慰安婦問題的相關史料。關東大學近代史教授林博史表示，這19份檔案清楚的表明，日軍曾強行徵用慰安婦。不過日本內閣官房助理副長官室則表示，這些是我們已知的個案，沒辦法說明是日軍強徵慰安婦。

根據前（17）日《東京新聞》報導，這19份史料是東京大審乙丙級戰犯的審判紀錄。在文件〈巴達維亞審判25號事件〉中顯示，日本海軍駐印尼特別警察隊前隊長，戰後曾向法務省相關人員表示，奉奧山部隊的命令，將200名左右的婦女強行帶到峇里島，作為慰安婦。另外在〈坤甸審判13號事件〉的判決書中也指出，大量婦女受到恐嚇和強迫。

日本內閣官房助理副長官室的參事官鳥井陽一表示：「我們明白有些士兵因為強迫他人賣淫而被定罪。但我們不評論個案，總體來說，我在其中看不到直接的證據，能指出整個軍隊涉入強徵慰安婦的情事中。」

雖然安倍政府曾在1993年曾經承認日軍的曾強迫婦女，但安倍在2007年表示，在這些史料中沒有直接的證據，證明這是受到當局所指使。