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北韓情勢緊張 日誤發「導彈警報」嚇壞民眾

2017-04-19  19:59

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近來屢發射導彈，正值朝鮮半島局勢不穩之際，日本大崎市警報系統今（19）日竟發生大烏龍，誤報有飛彈可能來襲，嚇壞了一大票民眾。

綜合日媒報導，日本宮崎縣大崎市的防災系統在全市共安設了294個高音喇叭，今日上午8時28分許，喇叭突然發出導彈警報，稱「有一枚導彈將可能襲擊本市，請市民立即回屋避難。」因近期北韓局勢敏感，該廣播一時引起許多市民恐慌。

該警報發布6分鐘後，當地政府才發現誤報，趕忙進行修正，再次廣播稱是在進行警報測試。在之後2小時內，大崎市府共接到約560件民眾抗議電話和郵件。

市府表示，隨著東亞局勢緊張，市府員工在測試警報系統時，設定發生失誤，導致向外播送警報。大崎市副市長高橋英文為此代表市政府向市民道歉。

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  • 日本大崎市警報系統今（19）日竟發生大烏龍，誤報有飛彈可能來襲，嚇壞了一大票民眾。圖為3月日媒報導北韓發射導彈。（美聯社）

    日本大崎市警報系統今（19）日竟發生大烏龍，誤報有飛彈可能來襲，嚇壞了一大票民眾。圖為3月日媒報導北韓發射導彈。（美聯社）

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