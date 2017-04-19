日本5大連鎖超商 將全面引進自動收銀系統
2017-04-19 20:13
〔即時新聞／綜合報導〕日本7-11、全家和LAWSON等5家大型便利店連鎖企業為了解決人手不足問題，將在2025年以前，在日本國內的全部店面引進消費者自己結帳的自助收銀櫃臺，未來消費者只要把商品放到購物籃，再放到專用的收銀機櫃檯，就可以馬上完成結帳。
《日經中文網》報導，這些商品會貼上含有相關訊息的「IC標籤」，商品放在購物籃後，放到有專用機器的收銀機上，機器便可藉由感應IC標籤，瞬間完成結帳。
5家大型連鎖便利店計劃透過共同的IC標籤，這樣便不用一一應對各家供貨企業不同的標準；日本經濟產業省希望各公司旗下的超市和藥妝店等，也能擴大引進這一方式。
報導稱，此IC標籤厚度在1毫米以下，會嵌入商品的包裝內，利用RFID（無線射頻識別）的技術，可以寫入商品訊息，像是商品製造日期、工廠、保存期限等，並藉由機器讀取訊息內容，企業也能隨時掌握商品銷售狀況。
不過問題在於IC標籤的製造成本，現在每個標籤成本約為10到20日圓（約2.8到5.6元台幣），但此成本價格對於商品數十日圓左右的便利店來說，成為了引進的障礙。對此，日本經濟產業省為了促進技術開發和量產化，將通過對標籤開發企業的補貼等措施，希望能促進普及。
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