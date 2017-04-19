孕婦懷胎7個月遊沖繩早產 海外醫療費至少168萬！

2017-04-19 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕孕婦適不適合出國一直備受爭議，因為一有任何閃失可能就需要付出龐大的代價。近日，一名懷胎7個月的台灣孕婦，在出國旅遊時早產，海外醫療費竟高達168萬，再度引起網友討論！

根據《琉球新報》報導，台灣一對夫婦上月29日到日本沖繩旅遊，30日凌晨4點許羊水破裂，緊急送醫後生下一名僅884克的小孩，因此被轉送至另一家有照護早產兒的醫院，總醫療費至少要600萬日圓（約168萬元台幣）。

而該名孕婦的先生表示，非常感謝當地人熱心協助，但目前最令人憂心的是寶寶的健康狀況，還有醫療費用。對此，「琉球華僑總會」將捐款100萬日圓（約28萬元台幣）給這對夫妻，並呼籲善心人士捐款，助他們平安回台。

而這則新聞在PTT旅日版引起網友討論，有網友表示「給我一個值得捐錢的理由」、「選擇出國後果當然自負」、「這價錢到米國生還有綠卡可拿」、「就算有保險懷孕出國也不理賠」、「28週體重也太輕了」。