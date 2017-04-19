日本傻賊闖博物館 偷走「假金塊」不甩真銀條
2017-04-19 18:27
〔即時新聞／綜合報導〕日本新潟縣一間博物館發生竊案，遭小偷闖入偷走5個「金塊」複製品，但卻對放在同一展視窗裡的30公斤真銀塊不感興趣。
綜合外媒報導，新潟縣佐渡市的相川鄉土博物館正展出該地金銀開採歷史，這名「不識貨」的傻賊在17日凌晨透過倉庫窗戶潛入展示室，偷走櫥窗內的5個金塊複製品，每個「金塊」重達1公斤，對一旁的3個真銀塊和礦石不感興趣。
5個被偷走的鍍金展品是佐渡金礦最新開採的5個金塊的複製品，是鉛塊外層鍍金的加工品，真品一個則要價500萬日圓（約140萬台幣）。當地官員表示，雖然是「假金塊」，但仍是重要的市民財產，必須加強防盜系統。
至於小偷不感興趣的3個真銀塊，一個重達30公斤，依市價換算，一個相當210萬日圓（約58萬台幣）。
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