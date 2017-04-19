美研發「高速真空管列車」 時速達760哩
2017-04-19 21:41
高速運輸管比飛機還快，每小時時速能達760哩，但管道維修保養及耗用能源都比目前高鐵系統來得少。（圖擷自Hyperloop One官網）
〔即時新聞／綜合報導〕創始於美國洛杉磯的「超高速管道列車」研發機構Hyperloop One，近日宣布將於今年夏季起，對高速管系統進行公開測驗，有望在全美增設11條高速管道列車路線，因館內幾乎沒有空氣阻力，幾近真空，因此能高速移動車廂或列車，預計將會造福近8300萬人。
綜合外媒報導，Hyperloop One研發機構在去年5月於內華達州北拉斯維加斯實測「超高速管道列車推進系統」，今年完成長500公尺、管道直徑3.3公尺名為「DevLoop」的封閉式測驗管道鋪設作業。
「DevLoop」號稱是目前全球第一條按照實際比例打造、具備完善系統的測試管道，預計將於今年夏天公開測試。若開發成功，該研發機構將考慮在美國設立11條高速管路路線，其中佛羅里達州邁阿密到奧蘭多將會是其中一條規劃路線，兩地平均駕駛時間為3小時24分左右，但若系統建成兩地往返僅需26分鐘。
Hyperloop One高級業務分析師瑞喜（Rehi Alaganar）表示，高速管道目標不僅在於用更快的速度運輸乘客及貨物，還能有效紓緩交通的壅擠，推動地方經濟發展，為人類的工作及生活開創嶄新的可能。
此外，雖高速運輸管比飛機還快，每小時時速能達760哩，但管道維修保養及耗用能源都比目前高鐵系統還少。Hyperloop One表示，第一個運輸系統將於2020年全面啟用，第一年會先用來搬運貨物，安全無虞後才會用來載客。
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