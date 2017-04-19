用洋芋片引誘敘國飢童 自殺炸彈客炸死68名孩童
圖為在上週六的自殺炸彈攻擊事件後，倖存的敘利亞孩童在醫院接受治療。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞北部大城阿勒坡（Aleppo）市郊的拉希丁（Rashidin）地區，15日發生自殺炸彈攻擊釀成126死的慘劇，此事因戰地攝影師搶救受傷孩童及跪地痛哭的畫面而引發外界格外關注，有外媒針對此次事件指出，當天炸彈客是趁著撤離的居民停下休息時，在現場用洋芋片吸引小孩，之後才引爆炸彈。
《每日郵報》報導，敘國政府上週與抵抗軍達成協議後，讓數個被長期圍困城鎮的民眾得以撤離，但這一群難民車隊在拉希丁停下時，卻有偽裝的炸彈客開著一輛運送物資的車輛，並在休息區發送洋芋片給難民，由於在長年的戰亂中許多孩子都飽受飢餓折磨，因此當看到有人發送物資，民眾都不疑有他的圍上前領取，但在不久後，炸彈客就引爆了炸彈。
有倖存的民眾事後在受訪時表示，當下爆炸發生的很突然，完全沒反應過來，眼前所見都是人們在哀嚎哭泣，她能想到的只是，在好不容易從那麼多年的掙扎求生後，卻有許多人在得以撤離時就這麼沒了。據「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）統計，被炸死的126人中，至少有109人都是撤離的難民，其中包含68名孩童。
針對這起攻擊事件，聯合國援助首席奧布賴恩（Stephen O'Brien）也強烈譴責炸彈客，竟用這種既卑劣又無良的手段發動襲擊，簡直毫無人性。報導提到，截至目前仍未有任何組織宣稱為這起炸彈攻擊事件負責，也尚未確認為何這輛車能在未獲政府許可的情況下進入限制區域。
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敘利亞拉希丁地區15日發生的自殺炸彈攻擊釀成126死的慘劇，此事因戰地攝影師搶救受傷孩童及跪地痛哭的畫面而引發外界格外關注。（圖擷自minutenews）
爆炸現場當時陷入一片火海，煙霧瀰漫整片天空。（法新社）
有現場目擊者指出，當天炸彈客是趁著撤離的居民停下休息時，在現場用洋芋片吸引小孩，之後才引爆炸彈。圖為另一名在事件中倖存的孩子。（路透）
無辜被炸彈攻擊事件波及的孩童被送往醫院接受治療。（法新社）
當時爆炸現場為拉希丁地區的一處巴士轉運站，圖為被焚燒後已嚴重毀損的巴士車輛。（法新社）
被炸彈攻擊波及的巴士嚴重受損，讓人看了怵目驚心。（路透）
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