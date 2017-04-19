神秘學者預言：川普即將引爆第3次世界大戰

國外神秘學者維耶加斯近日作出預言，川普即將引發第3次世界大戰。（圖擷自《紐約郵報》）

2017-04-19 16:09

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普當選之後，各種末日說甚囂塵上。國外神秘學者維耶加斯（Horacio Villegas）近日作出預言，川普即將引發第3次世界大戰。

根據英國《每日快報》報導，維耶加斯自稱是「神的信使」，鑽研聖經和預言。他此前曾成功預測川普當選美國總統。

維耶加斯最近再作預言，川普將於5月13日引爆第3次世界大戰，當天正是法蒂瑪聖母 （Our Lady of Fatima）顯現紀念日100周年。

他聲稱，這場全球大戰是由4月13日至5月13日的一場「偽旗行動」（False flag）（意即栽贓嫁禍）引起，涉及北韓與敘利亞。

另外，他也指出，第3次世界大戰將蹂躪全球6個月，將造成大量破壞與死傷，但戰事很快就會終結，軍人們不久就會回到故鄉。

維耶加斯還強調，如果敘利亞強人總統阿塞德最近被殺死或炸死，證明他的預言很可能實現，因為頓時將亂成一團。