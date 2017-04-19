反毒戰爭釀9千人死 杜特蒂滿意度首下滑

菲律賓總統杜特蒂（見圖）的反毒戰爭滿意度首度下滑。（路透）

2017-04-19 15:18

〔編譯周柏憲／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂自去年6月30日就任後即發動反毒戰爭，近9千人遭殺害，其中多為不具指標性的藥頭及吸毒者，人民對警察執法方式抱持懷疑態度。根據菲國民調機構今日（19）公布的民調顯示，人民對反毒戰爭的滿意度首度下滑。

路透報導，根據菲律賓民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations）的1200人調查，78%受訪者滿意政府掃蕩非法藥品，相較去年12月85%的滿意度下降7%，不滿意者從8%上升至12%。

民調也顯示，73%受訪者憂心，自己或是熟人可能成為「法外殺人」（extrajudicial killing）的亡魂。「法外殺人」一直是菲國政府以及警方強烈反對的用詞，堅稱未有此事。

反毒戰爭造成近9千人死亡，菲國警方表示，約有3分之1的亡者在警方依法執勤時遭員警自衛開槍射殺。人權觀察家相信，另3分之2的亡者死於拿錢執行暗殺行動的警察、或是佯裝治安員的員警手中，但警方否認這項指控。

但根據路透18日的報導，兩名菲國資深執法人員說，警察拿錢處決嫌犯、製造假證據，並將大多數的殺戮行動歸咎於治安員。民調顯示，約有20%受訪者認為警方「或許」已經透露實情，也有14%堅信警方說謊。92%的人認為，當局活逮嫌犯比殺害重要。