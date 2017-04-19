溫情喊話？ 海利：美國不想與北韓發生衝突

美駐聯合國大使海利表示，美國並不想與北韓發生衝突，北韓只要不惹事，美國就沒有與其衝突的理由。（美聯社）

2017-04-19 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島情勢緊張，美國與北韓的下一步，備受國際關注，美駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今天表示，美國並不想與北韓發生衝突，北韓只要不惹事，美國就沒有與其衝突的理由。

綜合外媒報導，美駐聯合國大使海利18日向記者表示，美國並不想與北韓發生衝突，她向北韓喊話，美國從未想要發動戰爭，只要北韓不要試圖挑釁；海利強調，北韓應該很明白，如果美國沒有發動戰爭的藉口，那麼彼此就沒有衝突的理由。

美國總統川普在接受媒體專訪時也表示，美國期盼和平，他希望北韓領導人金正恩也渴望和平。川普說，這將是最終的決定性因素。