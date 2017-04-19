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仇視白人！美加州1黑人連開16槍釀3死1傷 八里雙屍案謝依涵可教化 最高法院判免死定讞
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仇視白人！美加州1黑人連開16槍釀3死1傷

2017-04-19  14:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州發生一起種族仇恨犯罪，一名黑人在當地時間週二持槍殺害了3名白人，已遭到警方逮捕。

綜合外媒報導，39歲的穆罕默德（Kori Ali Muhammad）在90秒內狂開16槍，造成3人死亡1人受傷。雖然他被逮捕時以阿拉伯語大喊「真主至大」，但警方仍斷定這起槍擊案為仇恨犯罪，非恐怖攻擊。

警方指出，嫌犯在社群媒體上表達對白人的仇視以及反政府的立場，因此4名受害人皆是白人。警方認為，這是一起個人的隨機暴力犯罪，「他想要盡可能的多殺一些人」。

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  • 嫌犯穆罕默德仇視白人，連開16槍造成3死1傷。（圖片擷取自「Fresno County Sheriff's Offi」臉書）

    嫌犯穆罕默德仇視白人，連開16槍造成3死1傷。（圖片擷取自「Fresno County Sheriff's Offi」臉書）

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