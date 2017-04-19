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巴西警察想54歲退休 反年改陳抗爆衝突

巴西警察工會人員拿三角錐狂砸國會大廈。（路透）

2017-04-19  16:15

〔即時新聞／綜合報導〕台灣軍公教團體今天在立法院周遭抗議年金改革，雙方衝突不斷；巴西最近也因抗議年改問題，昨天約200名警方工會人員打破國會大廈玻璃窗衝入，迫使警方噴催淚瓦斯反制。

《路透》報導，巴西總統泰梅爾（Michel Temer）雖然做出讓步，放寬警察退休年齡，由65歲調降至60歲，不過與原本54歲的退休年齡有落差，警方工會於當地時間18日發動抗議，示威演變成零星暴動。

警察工會人員與警察發生衝突，形成警察打警察的罕見畫面，工會人員試圖砸窗衝入國會大廈，迫使警方用催淚瓦斯等手段驅趕，雙方衝突相當激烈。

巴西財政部長梅里勒（Henrique Meirelles）受訪時表示，年改後將在10年內減少20％至25％支出，30年內減少30％支出。許多分析師也看好這項改革，此改變可為國庫減少472億雷亞爾（約台幣4610億元）支出。

示威者衝入大廈，警方噴催淚瓦斯反制。（美聯社）

巴西抗議年改議題，雙方衝突相當激烈。（法新社）

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