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年輕時天天「啪啪啪」 70歲翁擁6妻、54娃

巴基斯坦1名阿公，年輕時娶了6個老婆，且天天都做愛，這輩子育有54名子女。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-04-19  14:53

〔即時新聞／綜合報導〕阿公體力好棒棒！巴基斯坦奎達市1名70歲貨車司機蒙嘉爾（Abdul Majeed Mengal）表示，他這輩子娶了6個老婆，育有54個孩子，秘訣就是年輕時「天天都要來一炮」！

英國《每日郵報》報導，蒙嘉爾的6名妻子，有兩人已過世；54位子女中，僅存42人，最大32歲，最小僅2歲。蒙嘉爾自豪地說，他妻妾成群的原因，是因為年輕時體力驚人、性慾高漲，每天「都想要」。

然而，蒙嘉爾坦言，這一大家子光靠他開卡車，每月最多只賺2.5萬盧比（約新台幣1萬1700元），實在吃不消，即使長子已出社會工作，薪水全拿來補貼家用根本不夠，隨後更語帶哽咽表示，對於那些吃不飽餓死、生病沒錢看醫生，因而去天上當小天使，還有因他無能，無法就學的子女們，感到非常抱歉；但他堅稱，絕對不會去申領津貼，一定要靠自己的雙手打拚，撐起整個家。

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  • 蒙嘉爾年事已高，仍須開貨車養一家人。（圖擷取自《每日郵報》）

    蒙嘉爾年事已高，仍須開貨車養一家人。（圖擷取自《每日郵報》）

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