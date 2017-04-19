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日本竊盜雙人組超狂 目標偷遍各縣市「全國制霸」

2017-04-19  14:24

〔即時新聞／綜合報導〕43歲的日本男子二神晉也與47歲的阿部克巳組成竊盜雙人組，夢想是要「偷遍全國」，在47個都道府縣中已經下手21個，但兩人卻在兵庫縣相生市一家餐廳下手時失風，二神晉也被逮，阿部克巳則逃逸無蹤，被全國通緝，而兵庫縣警方昨日宣布將二神晉也以竊盜罪嫌移送法辦。

綜合日媒報導，兩人過去曾在東京的1家運輸公司當同事，但兩人因為無業，從去年8月開始偷遍21個縣市，北上至北海道、南下最遠到岡山縣，專挑小吃店及餐廳下手，瞄準店內現金及貴金屬製品，阿部克巳負責偷竊，二神晉也則負責把風。兩人甚至還約定，「儘量不要被警察抓到，在『偷竊』這件事朝『全國制霸』努力」。

不過兩個人的約定卻很快就破滅，去年9月兩人在兵庫縣相生市一家餐廳下手時，二神晉也被警方逮補，阿部克巳則逃逸無蹤，隨後被全國通緝，兩人共犯下111件竊盜案，偷遍日本21個縣，竊取金額達527萬日元。兵庫縣警方昨日宣布將二神晉也以竊盜罪嫌移送法辦，並持續追捕阿部克巳。

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  • 阿部克巳負責偷竊，二神晉也則負責把風。兩人甚至還約定，「儘量不要被警察抓到，在『偷竊』這件事朝『全國制霸』努力」。圖為通緝中的阿部克巳。（圖擷取自產經新聞）

    阿部克巳負責偷竊，二神晉也則負責把風。兩人甚至還約定，「儘量不要被警察抓到，在『偷竊』這件事朝『全國制霸』努力」。圖為通緝中的阿部克巳。（圖擷取自產經新聞）

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