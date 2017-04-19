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50公分鱔魚塞肛治便秘 強國男險沒命

2017-04-19  12:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省廣州市一名49歲的劉姓男子，日前因腸阻塞飽受便秘之苦，異想天開，誤信偏方用「鱔魚通腸」，治療不成差點連自己的命都沒了。

綜合媒體報導，劉男上週突然腹痛難耐，前往白雲區的東仁醫院求診。看診的趙姓醫師檢查後，發現劉男腹部鼓脹，趕緊動手術，發現滿肚子屎、糞與食物殘渣，更誇張的是，腹腔內竟有1條活跳跳、長約50公分、0.3公斤的鱔魚！

劉男表示，他日前被診斷出有腸阻塞的問題，當時醫師建議他住院治療，但他覺得很麻煩，突然想起老家有個偏方，就是把「滑順咕溜」的鱔魚塞進肛門內，透過其黏滑度，在腸道蠕動，聽說有用，就買了條黃鱔回家試試。趙醫師聞言無奈地說，患者若有任何問題，應向醫院求助，不要輕信偏方，以免使病情更加嚴重。

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  • 中國廣州1名男子，誤信偏方拿黃鱔「通腸」，差點賠上自己的小命。（圖擷取自騰訊網）

    中國廣州1名男子，誤信偏方拿黃鱔「通腸」，差點賠上自己的小命。（圖擷取自騰訊網）

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