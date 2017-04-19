潮汐小水位過低 中國首艘自製航母恐延後下水
2017-04-19 13:01
中國首艘自製航母「001A型」據傳將在23日下水，但有軍武專家透露，由於當天是小潮日，造船廠水深不夠，恐怕將會延後下水。（圖截自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕中國首艘自製航母「001A型」近來已經接近完工，據傳將在4月23日中國海軍建軍日下水，但航母名稱卻遲遲未定。但有外媒報導指出，相關軍武專家透露，由於4月23日是小潮日，航母所在的造船廠水深恐怕不夠，在潮汐條件不佳的情形下，「001A型」恐延後下水。
綜合外媒報導，一位不具名的軍武專業人士透露，航空母艦應選擇大潮日才能下水，因為大潮才能讓港口的水位達到安全標準，但4月23日是農曆3月27日，是小潮日而非大潮日，因此當天「001A型」航母所在的遼寧大連造船廠的水並不深，不是航母下水的最好日子。
該名專家還說到，如果航母下水要定在4月份，那4月27日至29日應該才是最適合下水的日子，不然就要再等到下一個大潮日。中國航母專家李杰也指出，造船廠的水越深越安全，如果一艘船吃水10公尺，理論上就要水深11公尺才夠，甚至加上海浪等狀況，更要17、18公尺深才安全。
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