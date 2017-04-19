限韓令意外收穫？ 大批非法滯韓打工中國人求去

濟州島部分旅行社雇用非法居留的中國人打黑工，這些非法居留的中國人因「限韓令」而失業，紛紛自願申請離境。（彭博）

2017-04-19 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓部署薩德飛彈系統，引發中國不滿，祭出「限韓令」報復，全面抵制赴韓旅遊、娛樂、文化等產業，雖然中客大幅減少，不過總旅客不減反增，反倒因中客減少的緣故，讓在韓國非法居留打工的中國人申請離境人數驟增。

根據《韓聯社》報導，中國從3月15日起禁止旅行社推廣赴韓，3月中國航線的客運量從去年的146萬人次跌至今年的113萬人次，大減22.5％，最受中客青睞的濟州島更是首當其衝，到訪中客少了12萬人左右，濟州島內專營中國遊客的商家首當其衝，部分旅行社雇用非法居留的中國人打黑工，這些非法居留的中國人因「限韓令」而失業，紛紛自願申請離境。

南韓法務部濟州出入境管理事務所今（19日）表示，從3月1日至4月10日，主動離境的中國籍非法居留者達1386人，是去年同期的8.3倍（149人），其中非法從事旅遊業的占2成，另外還有建築工及農工；事務所估計，中國籍非法居留者自願離境趨勢會持續一段時間。

據南韓國土交通部的統計數據，3月中國航線的客運量從去年的146萬人次跌至今年的113萬人次，大減22.5%，但因日本航線、東南亞航線及濟州國內航線的旅客增加，3月份韓國總客運量不減反增，較同期增長8.9%。