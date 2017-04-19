中客不來沒在怕 韓航空客運量不減反增
2017-04-19 10:59
雖然3月中韓航線的旅客銳減22.5%，但受惠日本、東南亞旅客增加，南韓航空旅客不減反增。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國因不滿南韓部署飛彈防禦系統薩德，全國上下掀起一波波抵制行動，許多中國旅行社拒售赴韓旅遊行程，導致3月中韓航線的旅客銳減22.5％，但受惠日本、東南亞旅客增加，南韓航空旅客不減反增。
根據《韓聯社》報導，韓國國土交通部今（19日）發表的航空旅客統計數據，3月中國航線的客運量從去年的146萬人次跌至今年的113萬人次，大減22.5％，不過日本航線和東南亞航線客運量增加，分別為28.7萬人次和43.9萬人次，同比增長22.8％和23.1％，加上濟州國內航線的旅客也增加6.5％，3月份韓國總客運量逆勢成長，航空旅客總數達851萬人次，同比反而增長8.9％。
南韓國土部因應中國「限韓令」，計劃重點開拓日本和東南亞市場，謀求航線多元化，盡可能吸引各國遊客訪韓，如積極考慮將中國航空公司空出來的濟州機場起降時段分配給韓國航空公司，縮短中國航線班機的時段，改飛日本、東南亞等其他航線；國土部航空政策官具本煥強調，航線多元化可鞏固航空市場根基。
包含中客愛去的濟州島也在「限韓令」逆勢成長，雖然中客驟減，但濟州島今年1月至4月10日共有387萬5671人到訪，較去年同期成長2.7％，南韓自家人更是力挺，旅遊人數達331萬，較去年同期成長8.7％；中客不來的結果，反而讓濟州島內專營中國遊客的商家損失慘重，其中有23.9％是由中國人成立營運。
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