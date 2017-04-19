北韓問題如何解決？ 川普：看金正恩的和平傾向

美國總統川普表示，北韓領導人金正恩有多渴望和平，將成為朝鮮緊張情勢的決定性因素。（歐新社）

2017-04-19 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島情勢緊張，美國與北韓的下一步，備受國際關注。美國總統川普表示，北韓領導人金正恩有多渴望和平，將成為朝鮮緊張情勢的決定性因素。

綜合媒體報導，川普在美國威斯康辛州電視台《TMJ4-TV》接受訪問時抱怨，前總統歐巴馬應該要處理好北韓核武問題，現在他當總統後，將會「想辦法處理這些事情」。

川普表示，美國期盼和平，他希望北韓領導人金正恩也渴望和平。川普說，這將是最終的決定性因素。

川普說，他曾與中國國家主席習近平見面過，中方有相當不錯的能力，是一個能夠壓制北韓的力量。川普已經向中國施加壓力，希望能有助於朝鮮半島局勢緩和。但川普也警告，若其他國家不幫忙，美國有獨自解決北韓問題的能力。