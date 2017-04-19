挑釁？俄轟炸機飛入防空識別區 美派F-22驅趕

TU-95熊式戰略轟炸機（路透）

2017-04-19 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在日前用59枚戰斧飛彈轟炸敘利亞，引發俄羅斯強烈不滿，使兩國關係漸取緊張。現在更有消息傳出，俄羅斯兩架轟炸機因進入阿拉斯加防空識別區，美軍隨即派出兩架戰鬥機驅趕。

根據《CNN》報導，五角大廈確認，兩架俄羅斯TU-95熊式戰略轟炸機，於當地時間週一飛入阿拉斯加防空識別區，接著在距離科迪亞克島約100英哩處，被兩架美國F-22猛禽戰鬥機驅趕，且雙方飛行員在過程中沒有用無線電通信。

對於雙方此次的接觸，美軍官員認為過去也有類似的經驗，但共和黨眾議員金辛格（Adam Kinzinger）表示，俄羅斯的舉動是為了要引起美軍注意，「這是俄羅斯要展現出『我們仍然在這裡』，並藉此來觀察美國會有什麼反映。」