暴飲暴食+大口灌可樂 強國男胃壁發黑壞死

中國蘇州1名17歲男子，因一口氣灌下大量可樂、啤酒等氣泡飲料，加上暴飲暴食，導致急性胃擴張。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2017-04-19 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名17歲男子小孔（化名），日前與同學聚餐，突覺腹痛難耐，隨即被送至蘇州人民醫院治療。就診後發現，他的胃部布滿大小不一的孔洞，一半以上已發黑壞死，胃壁甚至比紙張還薄。蘇州人民醫院外科主任高海德表示，小孔可能是因為一口氣灌下大量可樂、啤酒等氣泡飲料，加上暴飲暴食所致。

綜合媒體報導，小孔的同學表示，聚餐前1天他就開始不舒服、一直吐個不停，曾試圖喝水緩解不適，不料，情況反而變得更嚴重。

高海德表示，小孔的胃有一半發黑、布滿孔洞，連胃壁也變得比紙還薄。此外，他的腹部不只可見大量消化物與膿，甚至還有3至5公升的液體，肚裡全是氣，部分肝臟、小腸壞死，連脾臟、胰臟等也嚴重缺血發黑，判斷應是急性胃擴張。

高海德提到，當大量氣、液體積聚於胃與十二指腸上段，使其高度擴張時，可能就會引發疼痛、嘔吐、腹脹等急性胃擴張的症狀；就小孔的情況看來，必須切除整個胃，並將部分小腸提上去與食道連結；他也提醒，正常人的胃壁厚約0.5公分，但發生急性胃擴張時，胃壁就會薄得像張紙，一旦撐破胃壁導致胃穿孔，強酸胃液進入腹腔，恐腐蝕其他臟器，小命難保。

報導指出，小孔可能是因為一口氣喝下超量帶氣飲料如可樂、啤酒，加上暴飲暴食，才會這麼嚴重。高海德呼籲，現今正值春末夏初，也是胃病的好發季節，民眾不可不慎，否則後悔一輩子。

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