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北韓核試場衛星空拍照 驚見工人打排球！

有外媒報導指出，一名監測北韓的專家在分析人造衞星圖片後，竟發現北韓豐溪里核試場的工作人員在打排球比賽。圖與新聞事件無關。（圖擷取自38 North）

2017-04-19  09:47

〔即時新聞／綜合報導〕近來東北亞局勢高度緊張，又傳出北韓可能進行第6度核子試爆。有外媒報導指出，一名監測北韓的專家在分析最新的人造衛星圖片後，竟發現北韓豐溪里核試場的工作人員在打排球比賽。

據《路透》報導，美國組織「38 North」長期運用人造衛星監測北韓，該組織的專家白穆德斯（Joe Bermudez）表示，分析過16日的最新衛星照片後，發現豐溪里核試場多輛採礦車在北部入口傾倒廢料。但令人意外的是，他還發現核試場的工作人員竟然在現場3個地點進行排球比賽。

白穆德斯解釋，這代表兩種可能性，一個是核試場可能進入待命狀態，另外一種可能是，北韓知道自己被監控，故意舉行排球比賽混淆視聽。「38 North」也說，將在近日公開豐溪里核試場的排球比賽衛星圖片。

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