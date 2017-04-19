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參加戶外泡沫電音派對 清秀正妹被電死

貝朵絲參加泡沫電音派對卻慘遭電死。（圖取自每日郵報）

2017-04-19  08:24

〔即時新聞／綜合報導〕泰國的「潑水節」是泰國的傳統新年，全國各地都有慶祝派對，也有不少國外旅客特地前往泰國一同狂歡，不過日前卻傳出1名當地的年輕正妹參加泡沫派對，卻不幸被電死的憾事。

《每日郵報》報導，25歲女子貝朵絲（Supaporn Beddoes）住在泰北烏隆府，她日前參加當地舉辦的戶外狂歡電音泡沫派對卻被漏電的探照燈電死，其實不止有她，現場有好幾名的狂歡民眾也被電暈，嚴重的則被電死。原來探照燈因為持續照射導致溫度不斷升高，電纜線外包的絕緣橡膠融化，現場又有許多泡沫和水，加強傳導，最後發生漏電電死人的憾事。

主辦單位私下找貝朵絲的家屬，希望以錢壓下此事，他們希望可以用2萬泰銖（約台幣1.77萬元）和解，不過貝朵絲的父母以及丈夫拒絕接受。貝朵絲的丈夫是名叫麥可的英國設計師，他原本要接貝朵絲去英國度假，卻發生這種事情，讓他悲痛萬分，他希望警方可以嚴辦此事，盼警察能好好追究主辦單位的責任。

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  • 貝朵絲和丈夫麥可已結婚6年。（圖取自每日郵報）

    貝朵絲和丈夫麥可已結婚6年。（圖取自每日郵報）

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