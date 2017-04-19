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傳IS領袖逃亡敘利亞 疑被俄羅斯聯軍逮捕

有外媒報導指出，歐洲安全及信息部宣布，在近來俄羅斯及敍利亞的一場聯合軍事行動中，IS首腦巴格達迪疑似已被補。（法新社）

2017-04-19  08:04

〔即時新聞／綜合報導〕近來世界各國積極打擊極端武裝組織「伊斯蘭國」（IS），日前更傳出IS首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已逃到沙漠地區。有外媒報導指出，歐洲安全及信息部（DESI）18日宣布，在近來俄羅斯及敍利亞的一場聯合軍事行動中，巴格達迪疑似已在敍國北部被補。

綜合外媒報導，歐洲安全及信息部於18日發佈消息指出，巴格達迪自從本月2日逃離伊拉克北部大城摩蘇爾（Mosul）後，近日來經過敍利亞北部時，在俄、敘國進行的一場軍事行動中被逮捕。但DESI還說到，他們正在從其他可靠來源驗證這項消息，並會在確認後才進一步公佈。

但面對該項傳聞，俄國外交部則回應指出，目前他們並不了解這項消息，也沒有獲得任何相關情資。

其實巴格達迪過去也曾多次傳出死亡消息，如去年6月有英國媒體指出，巴格達迪在敍利亞拉卡（Raqa）死於美軍空襲，但卻始終未獲美軍證實，後來又才又傳出巴格達迪仍然生還。

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  • 近來世界各國積極打擊伊斯蘭國，日前更傳出IS首腦巴格達迪已逃到沙漠地區。（法新社）

    近來世界各國積極打擊伊斯蘭國，日前更傳出IS首腦巴格達迪已逃到沙漠地區。（法新社）

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