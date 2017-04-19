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規模6.0地震撼動厄瓜多 民眾驚慌
2017-04-19 03:44
〔中央社〕南美洲的安地斯山區今天發生規模6.0地震，震撼厄瓜多首都基多（Quito），目擊者說，許多人嚇得跑到街上避難。去年厄瓜多的太平洋岸曾發生大地震，造成慘重傷亡。
美國地質調查所（USGS）表示，這次地震發生在與厄瓜多毗鄰的秘魯，震央在叢林地區城鎮伊基托斯（Iquitos）西北方約263公里，當地人煙稀少。厄瓜多的亞馬遜森林地區離伊基托斯不遠，是這個石油輸出國家組織（OPEC）成員國的石油業重鎮。
美聯社報導，這次地震雖發生在秘魯北部，哥倫比亞和厄瓜多都可以感覺到，但目前尚未傳出傷亡或災情。
厄瓜多去年4月發生規模7.8大地震，造成近700人喪生，並且摧毀了沿海地區的基礎設施。
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