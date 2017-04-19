法破獲恐攻陰謀逮兩嫌 查到三公斤炸藥
2017-04-19 02:36
〔中央社〕法國幾天後就將舉行總統大選，檢方表示，當局今天逮捕兩名涉嫌圖謀發動恐怖攻擊的嫌犯，並查獲三公斤炸藥、多把槍枝和伊斯蘭國（IS）聖戰團體旗幟。
法新社報導，巴黎檢察官莫林斯（Francois Molins）告訴記者，目前還不清楚這些嫌犯計畫於何時或何地發動攻擊，但應該是「即將」發動攻擊。
根據路透社，警方在南部港市馬賽（Marseille）一棟公寓查獲的槍枝包括一把機槍和兩把手槍，三公斤炸藥則是別名「撒旦之母」的三過氧化三丙酮（TATP）炸藥。
莫林斯說，被捕的兩名嫌犯是法國人，他們曾經一起坐牢，警方知道他們趨向激進伊斯蘭派。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 足不出戶驚傳死訊 資深藝人澎澎回應了
- 扯！媽媽領薪後遭砸車 孩子全身碎玻璃送急診
- 解決一水兩價 林全：北市有意願談
- 羅斯︰美貿易保護 遠不及歐、日、中
- 林羿君進軍世界盃 獲最佳女調酒師
- 也是尋求政治庇護！溫起鋒：我想來自由民主的台灣
- 奉天宮媽祖祝壽大典 上千信徒虔誠膜拜
- 陶喆再沾女 告詐欺出庭應訊
- 司改會議》開辦司法通譯證照檢定 補習班商機！
- 今返水手發跡地 一朗嘆人事已非
- 中職》大王內滾球製造大混亂 悍將單局失誤3連發（影音）
- 猥褻同事幼女 越籍男被起訴
- 迎勞動節 勞工局提供22項好康
- 《觀察筆記》大器市長
- 反年金改革圍城 警方：午夜現場約616人
- 9旬父死前低價售屋女看護還遭虐 兒討屋成功
- 〈戀愛翹翹板〉愛男友霸道強勢 又氣他小氣不講裡
- 司改會議》禁止對弱勢者測謊 原因是...
- 青春影展45部入圍 28日起免費線上播
- 活化國有地 高屏設太陽能專區
- 快拉板凳排隊~郭書瑤要發紅龜粿
- 玩命關頭！台南超狂阿伯 國道大逆向嚇壞駕駛
- 桃園》青創及中小企業貸款 核貸比率低
- 年吸客近百萬 羅東林業園區評估收費
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 腸病毒大流行北市衛局：可能在今年
- .健康充電站─衛教講座
- 第9屆台灣國際打擊樂節 台灣與世界頂尖同步
- 獨董滿3屆要說明 玉山金：支持金管會新措施
- 映後座談奏效 《目擊者》、《日常對話》倒吃甘蔗
- 大樂透摃龜！ 今彩539頭獎開出1注
- 婦聯會與旗下組織 資產逾429億
- 扯！PO名畫當創作 網友侵權道歉
- 爭取捷運黃線納前瞻 陳菊北上發聲
- 吉安平地金針花綻放 5月最美
- 周孝安耍狠逼收視 親授衛生紙把妹法
- 再見全壘打 哈波道別費城人
- 抗癌不忘書法 黃登仕育幼院開班
- 苗縣爭「前瞻軌道」 提4項507億計畫
- 顯色滋潤 冷暖色勾勒立體唇妝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：法破獲恐攻陰謀逮兩嫌 查到三公斤炸藥
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分