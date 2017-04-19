法破獲恐攻陰謀逮兩嫌 查到三公斤炸藥

2017-04-19 02:36

〔中央社〕法國幾天後就將舉行總統大選，檢方表示，當局今天逮捕兩名涉嫌圖謀發動恐怖攻擊的嫌犯，並查獲三公斤炸藥、多把槍枝和伊斯蘭國（IS）聖戰團體旗幟。

法新社報導，巴黎檢察官莫林斯（Francois Molins）告訴記者，目前還不清楚這些嫌犯計畫於何時或何地發動攻擊，但應該是「即將」發動攻擊。

根據路透社，警方在南部港市馬賽（Marseille）一棟公寓查獲的槍枝包括一把機槍和兩把手槍，三公斤炸藥則是別名「撒旦之母」的三過氧化三丙酮（TATP）炸藥。

莫林斯說，被捕的兩名嫌犯是法國人，他們曾經一起坐牢，警方知道他們趨向激進伊斯蘭派。