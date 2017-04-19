| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
少年離奇懸外牆後墜樓亡 屋內搜出2公斤毒品 隨機殺老翁還放臉書！ 男子與警追逐後自盡 健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 國際

法破獲恐攻陰謀逮兩嫌 查到三公斤炸藥

2017-04-19  02:36

〔中央社〕法國幾天後就將舉行總統大選，檢方表示，當局今天逮捕兩名涉嫌圖謀發動恐怖攻擊的嫌犯，並查獲三公斤炸藥、多把槍枝和伊斯蘭國（IS）聖戰團體旗幟。

法新社報導，巴黎檢察官莫林斯（Francois Molins）告訴記者，目前還不清楚這些嫌犯計畫於何時或何地發動攻擊，但應該是「即將」發動攻擊。

根據路透社，警方在南部港市馬賽（Marseille）一棟公寓查獲的槍枝包括一把機槍和兩把手槍，三公斤炸藥則是別名「撒旦之母」的三過氧化三丙酮（TATP）炸藥。

莫林斯說，被捕的兩名嫌犯是法國人，他們曾經一起坐牢，警方知道他們趨向激進伊斯蘭派。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：法破獲恐攻陰謀逮兩嫌 查到三公斤炸藥


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.