臉書直播屠殺老人　殺手賓州自戕身亡

2017-04-19 02:04

〔中央社〕復活節當天在克里夫蘭屠殺老人又臉書直播犯案過程的殺手，今早賓州警方掌握他的行蹤後經飛車追逐圍捕，殺手終於無路可逃，最後自我了斷。

37歲的犯嫌史蒂芬斯（Steve Stephens），當地時間16日駕駛掛著臨時車牌的白色或淡黃色福特Fusion，下車持槍擊斃手無寸鐵，只是剛好路過的74歲老人高德文（Robert Godwin）。

儘管史蒂芬斯開槍前，遇害人不斷求饒，兇嫌沒有絲毫憐憫，駭人的犯行震撼美國社會。

賓州警方指出，上午在伊利郡（Erie County）鎖定史蒂芬斯的行蹤，隨即展開追捕。

史蒂芬斯雖然曾飛車逃逸，不過警方鍥而不捨緊追，美東時間上午11時46分，嫌犯在他自己駕駛的福特Fusion自戕身亡。

因兇手在臉書直播犯案全程實況，掛載臉書網站約2小時才移除，期間已被分享轉載數百萬次。

臉書全球營運和媒體合作關係副總裁歐索夫斯基（Justin Osofsky）說，將尋求簡化民眾通報這類不良影音的機制，並在接獲回報後，加速審理程序。