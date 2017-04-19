| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
少年離奇懸外牆後墜樓亡 屋內搜出2公斤毒品 隨機殺老翁還放臉書！ 男子與警追逐後自盡 健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 國際

臉書直播屠殺老人　殺手賓州自戕身亡

2017-04-19  02:04

〔中央社〕復活節當天在克里夫蘭屠殺老人又臉書直播犯案過程的殺手，今早賓州警方掌握他的行蹤後經飛車追逐圍捕，殺手終於無路可逃，最後自我了斷。

37歲的犯嫌史蒂芬斯（Steve Stephens），當地時間16日駕駛掛著臨時車牌的白色或淡黃色福特Fusion，下車持槍擊斃手無寸鐵，只是剛好路過的74歲老人高德文（Robert Godwin）。

儘管史蒂芬斯開槍前，遇害人不斷求饒，兇嫌沒有絲毫憐憫，駭人的犯行震撼美國社會。

賓州警方指出，上午在伊利郡（Erie County）鎖定史蒂芬斯的行蹤，隨即展開追捕。

史蒂芬斯雖然曾飛車逃逸，不過警方鍥而不捨緊追，美東時間上午11時46分，嫌犯在他自己駕駛的福特Fusion自戕身亡。

因兇手在臉書直播犯案全程實況，掛載臉書網站約2小時才移除，期間已被分享轉載數百萬次。

臉書全球營運和媒體合作關係副總裁歐索夫斯基（Justin Osofsky）說，將尋求簡化民眾通報這類不良影音的機制，並在接獲回報後，加速審理程序。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：臉書直播屠殺老人　殺手賓州自戕身亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.