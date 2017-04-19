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少年離奇懸外牆後墜樓亡 屋內搜出2公斤毒品 隨機殺老翁還放臉書！ 男子與警追逐後自盡 健康保健室 智能生活體驗
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臉書播殺人過程 凶手賓州遭警追捕自殺

2017-04-19  01:36

〔中央社〕美國賓州警方說，在俄亥俄州殺害老人而遭通緝的男子史蒂芬斯今天在毗鄰的賓州遭警方短暫追逐後飲彈自盡。史蒂芬斯將犯案過程駭人影片貼上臉書，震撼社會。

37歲的史蒂芬斯（Steve Stephens）16日在俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）殺人後，警方發動全國搜捕行動，聯邦調查局（FBI）將他列為頭號通緝要犯。

賓州警方透過推特表示，史蒂芬斯「今晨在伊利郡（Erie County）被警方發現，經過短暫追逐後，史蒂芬斯開槍自殺」。

克里夫蘭市的官員表示，史蒂芬斯隨機殺害1名74歲的被害人，還在網路上播映冷血殺人的過程。

影片顯示，有把槍對著1名男子的頭，槍隨即開火，被害人中彈後倒地。這段影片隨後被臉書撤下。

有關單位隨後確認被害人是74歲的高德文（RobertGodwin）。高德文當時剛離開子女住處，遇害前才吃完復活節大餐，正走路回家。

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