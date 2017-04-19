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少年離奇懸外牆後墜樓亡 屋內搜出2公斤毒品 疑在家製毒引火勢 男遭火吻緊急送醫 隨機殺老翁還放臉書！ 男子與警追逐後自盡 健康保健室 智能生活體驗
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隨機殺老翁還放臉書！ 男子與警追逐後自盡

2017-04-19  00:51

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國警方證實，十六日在美國俄亥俄州克利夫蘭市隨機殺害陌生老翁，並將全程放上臉書的卅七歲男子史蒂文森（Steve Stephens），在全國通緝進入第三天後，十八日現蹤賓州，並與當地員警展開「短暫追逐」，最終自盡收場。

史蒂文森十六日曾在臉書宣稱，他已奪走十三條性命，但至今只有遇害過程被放上臉書的七十四歲男子古德溫（Robert Godwin）獲警方確認。後者當天走在返家途中，剛和親友用完復活節大餐，卻被開車隨機找目標的史蒂文森槍口鎖定，成為史蒂文森獻給失和女友喬伊．蘭（Joy Lane）的祭品。

史蒂文森任職於俄州兒童與青少年輔導機構「比屈．布魯克」（Beech Brook），擔任個案管理師。他的母親說，史蒂文森自稱對喬伊．蘭很「生氣」，才對陌生人痛下毒手。

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  • 十八日自盡的殺人兇手史蒂文森。（美聯社）

    十八日自盡的殺人兇手史蒂文森。（美聯社）

  • 十六日殞命的無辜老翁古德溫。（美聯社）

    十六日殞命的無辜老翁古德溫。（美聯社）

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